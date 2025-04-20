Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

В Москве оштрафовали мужчину за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд в Москве оштрафовал мужчину за высказывания...

Global Look Press

Подписаться на Дзен.канал

В Москве суд оштрафовал мужчину, который оставлял провокационные комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле» в Telegram-чатах, связанных с одним из факультетов РУДН. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он также допускал враждебные высказывания по национальному признаку, в том числе в личной переписке. После коллективной жалобы студентов на мужчину был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Изначально обвиняемый признал, что писал сообщения, объяснив это желанием привлечь к себе внимание. Позже на суд он не явился и через адвокатов заявил, что сообщения публиковались не им, а признание было сделано под давлением сотрудников университета.

Адвокат также сообщил, что мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Суд признал его виновным и назначил штраф. Сумма наказания не разглашается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

Лонгриды

12 часов назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

на что приклеить вентиляционную решетку в ванной

Новости Казани

22 часа назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

изготовление лестниц в уфе в Уфе

Не у нас

день назад

У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Новости Казани

день назад

У главы районного отдела СК РТ нашли элитный автопарк и квартиры на 400 млн

Не у нас

20 часов назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Новости Казани

день назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар
Новости Татарстана
16 часов назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Новости Казани

час назад

Дегтярев лично поздравил «Зенит-Казань» с 13-м титулом чемпиона России

Новости Казани

час назад

Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с тринадцатым чемпионским титулом

Новости Татарстана

час назад

Раис РТ Минниханов поздравил православных с Пасхой и призвал к единству

Новости Казани

час назад

Митрополит Кирилл провел Пасхальную службу в Казанском соборе
Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезны...
Новости Казани
18 часов назад

Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезным опозданием

Не у нас

час назад

В Риме туристы прорвались к Колизею, закрытому из-за визита политика

Не у нас

час назад

В Астрахани 5 детей погибли при пожаре в частном доме

Не у нас

час назад

Священник Портнов: скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать в мусор
Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехат...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно