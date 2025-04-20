В Москве оштрафовали мужчину за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле»

В Москве суд оштрафовал мужчину, который оставлял провокационные комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле» в Telegram-чатах, связанных с одним из факультетов РУДН. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он также допускал враждебные высказывания по национальному признаку, в том числе в личной переписке. После коллективной жалобы студентов на мужчину был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Изначально обвиняемый признал, что писал сообщения, объяснив это желанием привлечь к себе внимание. Позже на суд он не явился и через адвокатов заявил, что сообщения публиковались не им, а признание было сделано под давлением сотрудников университета.

Адвокат также сообщил, что мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Суд признал его виновным и назначил штраф. Сумма наказания не разглашается.