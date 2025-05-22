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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру

Подростка доставили в детскую больницу имени Сп...

Екатерина Елисеева

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Шестнадцатилетний москвич попал в больницу после неудачного «опыта» с корпусом шариковой ручки, который он самостоятельно ввёл в уретру. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подростка доставили в детскую больницу имени Сперанского. По словам самого юноши, он экспериментировал с предметом и в какой-то момент не смог его извлечь. Испугавшись, он позвал родителей, и те оперативно привезли его к врачам.

После рентгеновского снимка школьнику под наркозом удалили инородное тело. Медики также провели эндоскопическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, и установили катетер, чтобы ускорить заживление.

Спустя два дня пациента отпустили домой. Медики заверили, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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