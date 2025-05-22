В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру
Екатерина Елисеева
Шестнадцатилетний москвич попал в больницу после неудачного «опыта» с корпусом шариковой ручки, который он самостоятельно ввёл в уретру. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Подростка доставили в детскую больницу имени Сперанского. По словам самого юноши, он экспериментировал с предметом и в какой-то момент не смог его извлечь. Испугавшись, он позвал родителей, и те оперативно привезли его к врачам.
После рентгеновского снимка школьнику под наркозом удалили инородное тело. Медики также провели эндоскопическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, и установили катетер, чтобы ускорить заживление.
Спустя два дня пациента отпустили домой. Медики заверили, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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