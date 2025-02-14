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В московском хостеле "Гостиница Рбк сервис" отравились 50 иностранцев

5 уже госпитализированы

pixabay.com

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В московском хостеле «Гостиница Рбк Сервис» зафиксировано массовое отравление. Все пострадавшие ели пищу от одного поставщика. По последним данным, пострадало 50 человек, пятеро уже госпитализированы, и их число может увеличиться.

Как сообщает Mash, рабочие были заняты на строительстве жилого комплекса «Обручева 30». Накануне им выдали обед, включавший суп и курицу. Вечером, уже в хостеле, у людей появились симптомы отравления — тошнота, рвота и диарея. Сейчас на месте дежурят бригады скорой помощи.

Все пострадавшие — граждане Узбекистана и Таджикистана. Еду для рабочих поставляла компания ООО «Енидем».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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