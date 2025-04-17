В Монголии были найдены окаменелости древнего млекопитающего
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На территории аймака Дорноговь археологи обнаружили окаменелости неизвестного ранее вида. Находка получила название «Равжаа иший». По результатам палеонтологических исследований установлено, что это было небольшое травоядное млекопитающее, внешне напоминающее мышь, которое обитало в меловом периоде примерно 90 миллионов лет назад. Об этом сообщает информационное агентство Montsame.
Как сообщили участники раскопок, впервые кости этого животного были найдены в 2019 году неподалёку от горы Баянширээ. После детального анализа специалисты пришли к выводу, что останки принадлежали очень мелкому существу. Учёные подчеркнули, что обнаружение подобного вида в Монголии стало важным шагом в изучении эволюции млекопитающих.
Проект стал результатом совместной работы Института палеонтологии при Академии наук Монголии и Научного университета Окаямы из Японии. Учёные отметили, что находка помогла глубже понять экосистему мелового периода, а также предоставила новые сведения о климатических условиях и ареале обитания древних млекопитающих.
Исследователи также пояснили, что изучение географии распространения этого вида даёт возможность проследить пути его миграции и пролить свет на происхождение этих животных, пишет "Большая Азия".
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