В Монголии были найдены окаменелости древнего млекопитающего

На территории аймака Дорноговь археологи обнаружили окаменелости неизвестного ранее вида. Находка получила название «Равжаа иший». По результатам палеонтологических исследований установлено, что это было небольшое травоядное млекопитающее, внешне напоминающее мышь, которое обитало в меловом периоде примерно 90 миллионов лет назад. Об этом сообщает информационное агентство Montsame.

Как сообщили участники раскопок, впервые кости этого животного были найдены в 2019 году неподалёку от горы Баянширээ. После детального анализа специалисты пришли к выводу, что останки принадлежали очень мелкому существу. Учёные подчеркнули, что обнаружение подобного вида в Монголии стало важным шагом в изучении эволюции млекопитающих.

Проект стал результатом совместной работы Института палеонтологии при Академии наук Монголии и Научного университета Окаямы из Японии. Учёные отметили, что находка помогла глубже понять экосистему мелового периода, а также предоставила новые сведения о климатических условиях и ареале обитания древних млекопитающих.

Исследователи также пояснили, что изучение географии распространения этого вида даёт возможность проследить пути его миграции и пролить свет на происхождение этих животных, пишет "Большая Азия".