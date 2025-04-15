В Мексике родился ребенок, который был зачат с помощью ИИ

Американские и мексиканские исследователи представили устройство, способное выполнять интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоидов — одну из ключевых процедур ЭКО. Разработанный аппарат берёт на себя 23 этапа, необходимых для успешного оплодотворения. Медицинский специалист остаётся в роли наблюдателя и контролёра процесса: он отслеживает происходящее в режиме реального времени и одобряет каждый шаг нажатием кнопки. Благодаря удалённому управлению врач может находиться в любом месте.

Первое применение устройства состоялось в одной из клиник Мексики. С его помощью были оплодотворены пять донорских яйцеклеток — каждая процедура заняла примерно десять минут. Четыре эмбриона развивались без отклонений, и один из них был успешно имплантирован 40-летней женщине. В итоге на свет появился здоровый мальчик, сообщает abnews со ссылкой на EurekAlert.