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В Мексике нашли древние фаллические изделия

В Мексике спелеолог вместе с местным проводнико...

pixabay

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В Мексике спелеолог вместе с местным проводником совершили неожиданную находку в высокогорной пещере Тлайокок, расположенной в штате Герреро. Изначально исследователи приняли найденные предметы за современный мусор, однако позже выяснилось, что это 14 древних артефактов, предположительно использовавшихся в ритуалах плодородия более пятисот лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Название пещеры, происходящее от языка науатль, переводится как «Пещера барсуков». Она расположена на высоте 2380 метров и является священным местом для коренных народов региона. Для того чтобы добраться до находок, исследователям пришлось преодолеть затопленный проход с узким зазором всего в 15 сантиметров между водой и потолком.

В числе обнаруженных предметов — четыре браслета из ракушек, украшенная раковина гигантской улитки, два каменных диска с шестью фрагментами, а также обгоревший кусок дерева. Особый интерес археологов вызвало то, что браслеты были надеты на сталагмиты, что они трактуют как символы с фаллическим значением, связанные с обрядами плодородия.

Археолог Мигель Перес Негрете из INAH отметил, что в доиспанских культурах пещеры считались «чревом Земли» — священным пространством, связующим с подземным миром.

Артефакты украшены резьбой с символами, включая S-образный знак «xonecuilli», ассоциируемый с Венерой, а также изображением, напоминающим бога Кецалькоатля. По оценкам ученых, эти предметы относятся к постклассическому периоду (950–1521 гг. н. э.) и связаны с культурой тлакотепеуа — малоизученной народностью, населявшей данный регион, пишет Газета.ру.

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