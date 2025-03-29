В Мьянму были направлены российские врачи

Для оказания помощи пострадавшим в Мьянме была направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. В составе группы — врачи-инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи.

МЧС России также сообщило, что два самолета с спасателями прибыли в Янгон, привезя необходимое оборудование для поисковых работ и деблокирования пострадавших, включая эндоскопы, акустические приборы, георадары и тепловизоры. Кроме того, ночью в Мьянму вылетели 120 спасателей МЧС, среди которых есть кинологи и психологи. В то же время число жертв катастрофы уже превысило 1,5 тысячи человек.