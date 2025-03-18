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В магазинах России нашли опасную тушёнку

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По данным Telegram-канала «Shot проверка», консервы тульского завода «Митком» не прошли термостатное тестирование, что повышает риск появления в продаже вздутых банок с ботулотоксином – смертельно опасным ядом, поражающим нервную систему.

Этот токсин в сотни тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, не имеет вкуса и запаха, поэтому зараженные продукты невозможно определить на глаз. Симптомы ботулизма могут появиться уже через два часа после заражения: боли в животе, тошнота, диарея, проблемы с речью и глотанием. В тяжелых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

Потребителям советуют внимательно осматривать консервы перед покупкой, избегая вздутых и поврежденных банок. Однако риск остается и при употреблении домашних заготовок – если продукты плохо обработаны, бактерии активно размножаются в бескислородной среде.

При этом людей беспокоит не только опасность заражения, но и то, что контроль качества снова возложен на самих покупателей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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