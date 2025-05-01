В мае у православных будет два важных праздника

Май в 2025 году станет особенным месяцем для православных христиан — он включает сразу два важных церковных праздника: Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне.

Преполовение Пятидесятницы

Этот праздник отмечают в середине периода между Пасхой и Троицей — отсюда и название. Он символизирует духовную "середину пути" от Воскресения Христа до дня Сошествия Святого Духа. В этот день в храмах читают особые молитвы, связанные с образом воды — символа веры и жизни.

Вознесение Господне — 28 мая

Ровно через 40 дней после Пасхи, в четверг, православные отметят Вознесение Господне — один из двенадцати главных церковных праздников. Верующие вспоминают, как Иисус Христос завершил Свой земной путь и вознёсся на небеса, пообещав всегда быть рядом с людьми через Святого Духа.

Другие важные даты

Помимо этих двух праздников, май включает и другие значимые события для верующих — дни памяти почитаемых святых, явления чудотворных икон и события из церковной истории.