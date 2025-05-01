Не у нас
· 16+ · Служба новостей

В мае у православных будет два важных праздника

Подписаться на Дзен.канал

Май в 2025 году станет особенным месяцем для православных христиан — он включает сразу два важных церковных праздника: Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне.

Преполовение Пятидесятницы

Этот праздник отмечают в середине периода между Пасхой и Троицей — отсюда и название. Он символизирует духовную "середину пути" от Воскресения Христа до дня Сошествия Святого Духа. В этот день в храмах читают особые молитвы, связанные с образом воды — символа веры и жизни.

Вознесение Господне — 28 мая

Ровно через 40 дней после Пасхи, в четверг, православные отметят Вознесение Господне — один из двенадцати главных церковных праздников. Верующие вспоминают, как Иисус Христос завершил Свой земной путь и вознёсся на небеса, пообещав всегда быть рядом с людьми через Святого Духа.

Другие важные даты

Помимо этих двух праздников, май включает и другие значимые события для верующих — дни памяти почитаемых святых, явления чудотворных икон и события из церковной истории.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Ниж...
Не у нас
19 часов назад

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

Лонгриды

день назад

Электросамокаты в Казани: Страховка, ограничения и борьба с авариями в 2025 году

Не у нас

19 часов назад

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

уничтожение борщевика сосновского цена

Не у нас

день назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

светорежиссёр в Новосибирске

Не у нас

день назад

В затопленной церкви в Турции началось исследование гробницы Николая Чудотворца

Не у нас

день назад

Ученые нашли документ, указывающие на второе чудо Иисуса Христа

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане дерево насмерть придавило мужчину во время шторма

Не у нас

день назад

Из-за таяния льдов уровень мирового океана может увеличиться на 19 метров

Не у нас

день назад

В Антарктиде нашли золотое озеро с ледяными стержнями
Новости Казани
час назад

Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

С 9 по 15 августа 2025 года в России пройдет ма...

Не у нас

час назад

Комета прошла рядом, спровоцировав катастрофу на Земле 13 тысяч лет назад

Интересное в Казани

день назад

Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем опасны зубы мудрости

Не у нас

час назад

Ученые предупрдили, что Арктике грозит первый «день безо льда» уже к 2030 году

Не у нас

час назад

РАН: Ученые нашли опасное накопление ртути в арктических озерах
Медучреждения Татарстана переходят на особый гр...
Новости Татарстана
22 часа назад

Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники

Не у нас

час назад

Точка Немо остается белым пятном на карте после века исследований

Не у нас

час назад

В мае у православных будет два важных праздника

Новости Казани

час назад

В Казани в честь Фатиха Сибагатуллина могут назвать улицу
Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри
Интересное в Казани
5 дней назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри