В Мадриде гости ресторана ели голубей под видом уток

В Мадриде китайский ресторан Jin Gu оказался в эпицентре громкого скандала: посетителям вместо утки подавали мясо городских голубей. Об этом сообщило издание El Mundo.

Интерес полиции к заведению возник после того, как несколько гостей пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения ресторана. 25 марта туда с проверкой прибыли сотрудники правоохранительных органов. Результаты оказались шокирующими: в подсобных помещениях и на кухне нашли около 300 килограммов просроченных продуктов, следы насекомых, крысоловки, а также мясо, развешенное на бельевых верёвках. Среди прочего были обнаружены ощипанные голуби, которых, по словам следователей, сотрудники ловили на улицах и выдавали за утку.

Ревизоры также выявили множество нарушений санитарных норм. По предварительным подсчётам, в помещении хранилось примерно тонна продукции, непригодной для употребления.

Заведение было оперативно закрыто, а в отношении его владельца начата официальная проверка.