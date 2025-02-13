В левом ухе у 11-летнего мальчика из Армавира начало расти дерево
Екатерина Елисеева
В Армавире врачи извлекли из уха 11-летнего мальчика проросшее зерно. Об этом сообщил портал «Город Армавир».
Ребенок пожаловался родителям на легкую боль в левом ухе. Его мать рассказала, что внешне все выглядело нормально, но они решили обратиться к отоларингологу. Во время осмотра врач обнаружил инородное тело в слуховом проходе.
Как сообщают СМИ, удалить предмет оказалось непросто. Медики с трудом извлекли из уха ребенка семя дерева, которое уже начало прорастать. Мальчик стойко перенес процедуру, а его мать была поражена, увидев, что зерно, размером меньше горошины, пустило корни.
Женщина отметила, что у зернышка уже появился маленький стебель, а снизу вырос крупный белый корень. По ее словам, остается загадкой, как оно оказалось в ухе и сколько времени там находилось, так как сын не испытывал никакого дискомфорта.
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