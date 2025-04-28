В Ленинградской области уничтожены два беспилотника

В Ленинградской области средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет.