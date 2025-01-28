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В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Подросток из Евпатории осенью прошлого года пож...

Екатерина Елисеева

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В Крыму визит подростка к врачам привлёк внимание прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Подросток из Евпатории осенью прошлого года пожаловался матери на боль в пояснице. После обследования 14-летнему юноше удалили кисту. Однако вскоре после операции у него на копчике появилась шишка. Врачи заверили, что проблема со временем исчезнет без дополнительных вмешательств.

Тем не менее, новообразование продолжало увеличиваться, доставляя подростку сильный дискомфорт — оно мешает ему сидеть и выполнять повседневные действия. Родители настояли на повторной операции, и школьника направили на дополнительное обследование.

Сдав все необходимые анализы, подросток был включён в план на операцию в декабре. Однако, как утверждает мать юноши, врачи отказались проводить вмешательство, предложив ему «жить с хвостом».

Инцидентом занялись сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые начали проверки по данному случаю.

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