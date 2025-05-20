В Крыму обитают комары, вызывающие лихорадку

В Крыму живёт один из двух видов комаров, которые могут переносить опасные инфекции, включая лихорадку денге, сообщила врач-инфекционист Черноморской центральной районной больницы Варвара Пугач в интервью «Крымской газете».

Эти комары легко узнать по внешнему виду: у них черное тело с белыми пятнами и тонкие черные лапки с белыми полосками.

По словам врача, в Крыму зафиксировано всего несколько случаев заражения лихорадкой денге, и все они были привозными — заболевшие приехали из стран с широкой распространённостью этой болезни. Теоретически эти комары могут переносить инфекцию, если укусить уже больного человека, но за всё время наблюдений такие случаи были очень редкими, успокоила Пугач.

Она также отметила, что на ранних этапах лихорадка денге не проявляется специфическими симптомами.

Врач подчеркнула, что профилактика — самое важное. Лечение сводится к снятию симптомов и созданию условий для самостоятельного выздоровления организма.

Для защиты от денге и других болезней, передающихся через укусы комаров, врач советует использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами, ставить москитные сетки и избегать мест со стоячей водой, где насекомые размножаются.