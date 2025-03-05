В Краснодарском крае 5 человек травмировались после хлопка газа в доме

На улице Красная в пятиэтажном кирпичном доме (6 подъездов) произошел взрыв газовоздушной смеси.

Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами. Пять человек получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

Эвакуировано 54 жильца, включая 12 детей: для них открыт пункт временного размещения. К ликвидации последствий привлечены 67 специалистов и 23 единицы техники. О жертвах не сообщается.

Информация уточняется.