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В Краснодарском крае 5 человек травмировались после хлопка газа в доме

Эвакуировано 54 жильца, включая 12 детей

Оперативный штаб - Краснодарский край

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На улице Красная в пятиэтажном кирпичном доме (6 подъездов) произошел взрыв газовоздушной смеси.

Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами. Пять человек получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

Эвакуировано 54 жильца, включая 12 детей: для них открыт пункт временного размещения. К ликвидации последствий привлечены 67 специалистов и 23 единицы техники. О жертвах не сообщается.

Информация уточняется.

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