В Краснодарском крае 5 человек травмировались после хлопка газа в доме
Оперативный штаб - Краснодарский край
На улице Красная в пятиэтажном кирпичном доме (6 подъездов) произошел взрыв газовоздушной смеси.
Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами. Пять человек получили травмы и находятся под наблюдением медиков.
Эвакуировано 54 жильца, включая 12 детей: для них открыт пункт временного размещения. К ликвидации последствий привлечены 67 специалистов и 23 единицы техники. О жертвах не сообщается.
Информация уточняется.
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