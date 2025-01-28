В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Житель Карелии решил продать уникальный экземпляр «Москвича», выпущенного в середине прошлого века. Несмотря на отсутствие тормозов, этот раритетный автомобиль вызвал большой интерес среди коллекционеров. Машина сохраняет в себе атмосферу той эпохи, когда простота конструкции и надёжность были ключевыми качествами техники.

Интересно, что отсутствие тормозов здесь воспринимается не как недостаток, а как своеобразная черта, подчёркивающая уникальность автомобиля. За «Москвичем» следят не только местные любители ретротехники, но и коллекционеры из других регионов страны.

Покупка такой машины требует не только энтузиазма, но и готовности к восстановлению. Однако для ценителей советского автопрома подобная работа может стать настоящим удовольствием, ведь результат будет не просто транспортным средством, а частью истории и культурного наследия.