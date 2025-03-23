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В Китаи врачи используют ИИ для лечения детей

В китайских больницах начали использовать искус...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/40568/

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В китайских больницах начали использовать искусственный интеллект в лечении детей. Новую систему впервые представили в феврале в Пекинской детской больнице, и она быстро привлекла внимание медиков. Разработку назвали «Футан-Байчуань», она включает две версии: стандартную и экспертную.

По словам создателей, ИИ уже внедряют в медучреждения Пекина и более чем 150 больниц провинции Хэбэй. Программа содержит обширные данные о детских заболеваниях и помогает врачам разрабатывать персонализированные планы диагностики и лечения, опираясь на принципы доказательной медицины.

Основой для системы стали наработки более 300 специалистов и архив медицинских записей. Искусственный интеллект умеет анализировать медицинские данные, проводить консультации с родителями и собирать анамнез без участия врача.

Руководитель Пекинской детской больницы Ни Синь рассказал, что базовая версия подходит для повседневной педиатрии и помощи молодым врачам, а экспертная — для более сложных случаев. Например, ИИ способен распознать вирусный энцефалит на ранней стадии, не спутать его с простудой и вовремя направить пациента на нужные обследования.

С середины февраля экспертная версия уже участвовала в нескольких врачебных консилиумах, показав 95% точность в постановке диагнозов. Проект реализован при участии компаний Baichuan AI и Xiaoerfang и направлен на расширение доступа к современной медицинской помощи детям.

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