В Китае женщина отравила партнера-экстрасенса трусами

Китаянка отравила любовника-предсказателя, воплотив его собственное пророчество, сообщает South China Morning Post.

В мае 2017 года 59-летний Чжоу из провинции Сычуань был госпитализирован, но спасти его не удалось. Экспертиза показала, что он умер от отравления паракватом — ядовитым гербицидом.

Ранее Чжоу предсказал, что в 50 лет окажется в смертельно опасной ситуации. Его семья заподозрила неладное, когда дочь обнаружила яд в сиропе от кашля. Полиция выяснила, что мужчину отравила любовница Цзин.

Они познакомились в 2011 году, когда Цзин искала помощи для тяжело больной матери. Позже у них завязались отношения, но Чжоу настаивал на абортах, отказался жениться и возобновил связь с бывшей женой. Чувствуя себя преданной, Цзин решила отомстить.

Она добавила паракват в сироп и пропитала им нижнее белье, которое передала Чжоу. В сентябре 2024 года ее приговорили к 14 годам тюрьмы. В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию.