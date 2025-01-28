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В Китае во время раскопок нашли два рисовых поля возраста 8000 лет

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В китайской провинции Хунань археологи обнаружили два древних рисовых поля, относящихся к периоду культуры Пэнтоушань. По данным исследователей, рис начали выращивать в этом регионе более 8000 лет назад. Об открытии сообщили в местном институте культурных реликвий и археологии.

Эта находка стала сенсационной, поскольку возраст полей на 2000 лет превышает возраст первых известных рисовых угодий в среднем течении реки Янцзы. Ранее, в том же уезде Лисянь, были найдены рисовые поля возрастом около 6500 лет на месте руин Чэнтоушань.

Открытие даёт новые доказательства раннего возникновения рисоводства в долине Янцзы. Оно не только углубляет понимание древней агрикультуры, но и проливает свет на особенности выращивания риса в те времена, отмечает издание «Жэньминь жибао он-лайн».

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