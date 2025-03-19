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В Китае прошли испытания 3-двигательного самолета J-36

Самолёт весит более 50 тонн

Анастасия Шарова

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В Китае снова засняли в полёте экспериментальный истребитель J-36 («Цзян-36»), разрабатываемый корпорацией Chengdu. Этот трёхдвигательный аппарат привлёк внимание необычной конструкцией. Его первые испытания зафиксировали в декабре прошлого года, а недавно появились новые фото и видео.

J-36 отличается бесхвостым дельтавидным крылом и трёхдвигательной установкой, что улучшает аэродинамику и снижает заметность. Он оснащён современными системами управления, активной фазированной антенной решёткой и оптико-электронными сенсорами, что делает его устойчивым к радиоэлектронным помехам.

Самолёт весит более 50 тонн и имеет радиус действия до 3000 км. В его внутренних отсеках размещается дальнобойное вооружение, включая ракеты PL-17 с радиусом более 400 км.

Эксперты считают, что J-36 станет ключевым элементом авиации Китая, сочетая функции истребителя и ударного самолёта. Он сможет работать в связке с беспилотниками, что соответствует современным военным стандартам.

Разработка J-36 — часть программы создания истребителей шестого поколения. Ожидается, что такие машины будут малозаметны, интегрированы с беспилотными системами и оснащены искусственным интеллектом, передаёт ImpNavigator.

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