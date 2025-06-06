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В Китае нашли коронавирус HKU5-CoV-2, который способен вызвать новую пандемию

На март 2025 года ВОЗ сообщила, что коронавирус...

pixabay

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Исследователи из Университета штата Вашингтон (США) предупредили о высоком потенциале нового коронавируса HKU5-CoV-2, обнаруженного у летучих мышей в Китае, для вызова новой пандемии. Вирус связан с MERS, известным высокой летальностью — смертность составляет 34%.

Ученые исследовали взаимодействие вируса с клетками человека, выделив штамм HKU5-CoV-2 у летучих мышей в южных и восточных регионах Китая. С помощью генетического редактирования были созданы псевдовирусы, не способные размножаться. Эти псевдовирусы показали, что вирус легко поражает клетки летучих мышей, но не вызывает сильной реакции в клетках человека. Однако небольшие изменения в спайковом белке вируса могут позволить ему атаковать клетки человека, и вирус всего в одной мутации от того, чтобы стать опасным для людей, пишет МИР 24 со ссылкой на Nature Communications.

На март 2025 года ВОЗ сообщила, что коронавирус унес жизни 7,1 миллиона человек, а общее число зараженных составило 778 миллионов. Вирус теперь классифицируется как инфекция, похожая на сезонный грипп.

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