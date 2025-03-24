В Китае найден скелет, которому более 4000 лет

В долине реки Турфан археологи нашли захоронение возрастом более 4000 лет. В одной из гробниц обнаружили женский скелет с ярко-красными зубами, что указывает на использование токсичной киновари (сульфида ртути) для окрашивания. Это первый такой случай, согласно исследованию в Archaeological and Anthropological Sciences.

Женщине было около 20-25 лет на момент её смерти, а захоронение датируется 2200-2050 гг. до н.э. Рядом с телом нашли золотую серьгу, обувь, керамику и костяные гребни. Из-за редкости киновари и утвари ученые предполагают, что она могла быть из элиты. Однако подобные практики не встречались в других археологических находках.

Считается, что это мог быть ритуал. Учёные сравнивают находку с мумиями из пустыни Такла-Макан, где также были женщины с ритуальными предметами, но без пигмента на зубах. Археологи предполагают, что женщина могла быть жрицей или шаманкой, а обряд — частью неизвестной религиозной практики. Исследования продолжаются, пишет Лента.ру.