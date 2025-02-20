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В Кемеровской области пьяный водитель на скорости снёс беременную мать с сыном

По имеющейся информации, за рулем Chevrolet Lac...

Катя Царева

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В Кемеровской области пьяный водитель на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил беременную женщину с сыном. Оба пешехода получили серьезные травмы.

Как сообщает SHOT, пострадавшая находится на пятом месяце беременности, и врачи опасаются за жизнь ребенка. В крови водителя обнаружили 0,6 промилле алкоголя, что эквивалентно двум бутылкам пива.

По имеющейся информации, за рулем Chevrolet Lacetti находился 41-летний Алексей Мусс. Выпив утром, он сел за руль около полудня, но не справился с управлением, перевернулся и вылетел на тротуар. Под колеса попали 32-летняя психолог центра соцобслуживания Ольга и ее 14-летний сын.

Пострадавших экстренно госпитализировали с множественными переломами. Врачи борются за их жизни, а также пытаются спасти нерожденного ребенка. Основной удар автомобиля пришелся на женщину, у которой, помимо переломов, диагностировали тупую травму живота.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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