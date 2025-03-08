В Казани прошел митинг пострадавших дольщиков ИЖС от мошеннических схем

В Международный женский день в Казани, в парке Петрова, состоялся митинг пострадавших дольщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На акцию вышли более 50 человек, столкнувшихся с мошенничеством в сфере строительства. Люди заявляют, что их жилье так и не построено, а теперь банки переводят льготные ипотечные ставки на рыночный уровень, делая выплаты неподъемными.

Проблема получила широкую огласку после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина. Тогда журналист из Татарстана рассказал президенту о сотнях семей, взявших ипотеку с господдержкой, но оставшихся без жилья. Глава государства удивился, поскольку средства должны были направляться на эскроу-счета, а не напрямую застройщикам. Однако такой механизм заработал только с 1 марта 2025 года, а при оформлении кредитов дольщиками Казани он еще не действовал.

Как работала мошенническая схема

По словам участников митинга, банки оформляли ипотеку не на застройщиков, а на частных предпринимателей. Деньги переводились на их счета, а затем исчезали. Одним из таких ИП оказался Артур Валиуллин.

Диана Габбасова, пострадавшая дольщица, рассказала, что осенью 2023 года она и ее муж решили построить дом в поселке Тургай-2. Они обратились в компанию «Таунхаусы и дома», где у нее приняли план дома и потребовали 100 тысяч рублей для оформления договора. Вскоре ей пришло сообщение об одобрении кредита на 6 миллионов рублей. Уже в банке оказалось, что застройщиком значится ИП Желованов, но менеджер заверил, что это лишь налоговая оптимизация. В итоге дом так и не построили, а семье пришлось рефинансировать кредит, так как ежемесячный платеж в 40 тысяч рублей оказался неподъемным.

Алия Семендяева, еще одна участница митинга, сообщила, что банк уже повысил ставку по ипотеке с 7% до 16% годовых. Их платеж вырос с 40 до 63 тысяч рублей в месяц за несуществующий дом.

Банки не идут на уступки

Проблема усугубляется тем, что банки требуют от дольщиков предоставить документы о постановке дома на учет, иначе они повышают процентную ставку, так как не могут получить компенсацию от государства. По словам участников митинга, представители Сбербанка сначала шли на контакт, но после визита Германа Грефа в Казань в августе 2024 года все переговоры прекратились.

Пострадавшие пытались добиться отсрочки платежей на время расследования уголовных дел, но, по словам Валерия Войтенко, банки не готовы на это пойти, поскольку рассматривают такую меру как убытки.

Ранее один из дольщиков уже подал иск против Сбербанка. В суде его интересы представляла председатель региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина. Она отметила, что заемщики брали ипотеку с господдержкой, доверяя государству, а теперь оказались в сложной ситуации из-за ненадлежащего исполнения банками своих обязанностей.