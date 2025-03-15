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В Казани представят дрон с ИИ

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Летом в Казани представят дрон с искусственным интеллектом, предназначенный для защиты стратегических объектов от беспилотников. Об этом сообщил разработчик аппарата в интервью «РИА Новости».

Научно-исследовательский этап завершён, и сейчас идёт обучение ИИ на базе больших данных, включая информацию с радиолокационных систем. В ближайшее время начнутся опытно-конструкторские работы. Проект реализуется при поддержке Народного фронта.

Разработанный дрон сможет самостоятельно перехватывать беспилотники на объектах критической инфраструктуры. Планируется, что его интегрируют в систему безопасности стратегических предприятий, включая объекты топливно-энергетического комплекса.

Перехватчик оснащён тепловой головкой наведения и способен фиксировать координаты цели, передавая их в полетный контроллер. Искусственный интеллект анализирует данные с камеры и других внешних источников, передавая изображение в ситуационный центр. Оператор принимает окончательное решение о перехвате.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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