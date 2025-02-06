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В Казани появится крупнейший в Европе всесезонный экстрим-центр

Архитектурный облик комплекса определят по итог...

Мэрия Казани

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На полуострове Локомотив планируют создать современный центр водных видов спорта в рамках благоустройства речного кластера. В проекте предусмотрены бассейны с искусственными волнами, зоны с тренажерами для отработки сложных элементов, площадка для массовых мероприятий и другие объекты. На набережной оборудуют пляжи со спортивными площадками, а в акватории организуют зоны для летних тренировок.

Метшин подчеркнул, что городу необходим специализированный комплекс, доступный как для профессиональных спортсменов, так и для детей, молодежи и любителей водного спорта. Он отметил, что важно предложить жителям разнообразные программы, а сам центр должен соответствовать международным стандартам и стать площадкой для престижных соревнований.

Архитектурный облик комплекса определят по итогам международного конкурса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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