В Казани появится крупнейший в Европе всесезонный экстрим-центр

На полуострове Локомотив планируют создать современный центр водных видов спорта в рамках благоустройства речного кластера. В проекте предусмотрены бассейны с искусственными волнами, зоны с тренажерами для отработки сложных элементов, площадка для массовых мероприятий и другие объекты. На набережной оборудуют пляжи со спортивными площадками, а в акватории организуют зоны для летних тренировок.

Метшин подчеркнул, что городу необходим специализированный комплекс, доступный как для профессиональных спортсменов, так и для детей, молодежи и любителей водного спорта. Он отметил, что важно предложить жителям разнообразные программы, а сам центр должен соответствовать международным стандартам и стать площадкой для престижных соревнований.

Архитектурный облик комплекса определят по итогам международного конкурса.