В Казани из-за отправления людей закрылся ресторан «ИльМар сити»

После того как у двух гостей ресторана «ИльМар сити» обнаружили кишечную инфекцию, Роспотребнадзор по Татарстану начал проверку в отношении ООО «Маячок», которое находится на улице Карбышева, 12а в Казани.

Инспекция выявила множество нарушений санитарных норм. Среди них — несоблюдение технологической последовательности приготовления пищи, неправильные условия хранения продуктов, отсутствие документов на продукты, отсутствие мер по борьбе с вредителями, а также нарушение санитарного режима при мытье и дезинфекции посуды. Кроме того, в заведении повторно использовали замороженные готовые блюда, применяли продукты без маркировки и допускали к работе сотрудников без медицинского осмотра и соответствующей подготовки.

С прилавков было изъято 44,782 кг продуктов. По результатам проверки составлены административные протоколы, деятельность организации временно приостановлена, материалы направлены в суд, а само помещение опечатано.

Приволжский районный суд города Казани вынес решение о приостановке работы ресторана «ИльМар сити» на месяц. У заболевших диагностировали ротавирус.