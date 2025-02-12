В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

В Казани на строительстве метро произошёл несчастный случай — 26-летний рабочий АО «Казметрострой» погиб под бетонной плитой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Трагедия случилась на стройплощадке, расположенной на улице Фучика. По данным ведомства, мужчина получил смертельные травмы. В связи с инцидентом началась проверка соблюдения норм охраны труда.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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