В каких регионах Татарстана 6 апреля ждать снегопад?
Фотограф: Sergei Starostin: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/27306417/
Первые выходные апреля в Татарстане обещают быть контрастными по погоде. В некоторых районах возможен снег, а в других воздух прогреется до +17 градусов.
Сегодня, 5 апреля, местами по республике пройдут небольшие дожди, а ветер усилится до 15–17 м/с. Днём температура будет в пределах +10…+15 градусов.
Завтра, в воскресенье, 6 апреля, дожди усилятся, а в северной части региона возможен мокрый снег. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, а на востоке и юге Татарстана столбики термометров поднимутся до +12…+17.
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