В каких регионах Татарстана 6 апреля ждать снегопад?

Первые выходные апреля в Татарстане обещают быть контрастными по погоде. В некоторых районах возможен снег, а в других воздух прогреется до +17 градусов.

Сегодня, 5 апреля, местами по республике пройдут небольшие дожди, а ветер усилится до 15–17 м/с. Днём температура будет в пределах +10…+15 градусов.

Завтра, в воскресенье, 6 апреля, дожди усилятся, а в северной части региона возможен мокрый снег. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, а на востоке и юге Татарстана столбики термометров поднимутся до +12…+17.