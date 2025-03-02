В какие вклады выгоднее всего вложить деньги россиянам?

Эксперты «Финансы Mail» изучили предложения банков на 28 февраля 2025 года и выбрали шесть самых прибыльных вкладов сроком на шесть месяцев. Исследование показало, где можно разместить средства под самые высокие проценты.

После решения Банка России в декабре оставить ключевую ставку без изменений доходность по вкладам начала снижаться. На последнем заседании 14 февраля регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых.

Самый выгодный вариант – вклад в Московском кредитном банке с процентной ставкой 24% годовых. Однако он доступен только новым клиентам, а минимальная сумма для открытия составляет 10 тысяч рублей.

Авто Финанс Банк предлагает 22,55% годовых при сумме от 100 тысяч рублей.

Московский кредитный банк и Почта Банк установили ставку 22,5% годовых. В первом случае минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей, во втором – 50 тысяч рублей.

БыстроБанк предлагает 21,65% годовых, но для открытия вклада потребуется не менее 150 тысяч рублей.

Банк «Дом.РФ» и Ингосстрах Банк установили ставку на уровне 21,5% годовых. Однако в Ингосстрах Банке минимальный порог – 100 тысяч рублей, а в Банке «Дом.РФ» — 1 миллион рублей.

Энерготрансбанк предлагает 21,2% годовых при минимальном взносе в 30 тысяч рублей.

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