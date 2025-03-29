В какие месяцы не выгодно брать отпуск?

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них обходится работодателю — а значит, тем больше теряет сотрудник, уходя в отпуск в такие периоды.

Специалисты напоминают: отпускные рассчитываются по среднему числу календарных дней в месяце — 29,3. А вот «стоимость» одного рабочего дня зависит от их количества в конкретном месяце. Поэтому если рабочих дней меньше, они становятся дороже, и отпуск в такие месяцы оказывается финансово менее выгодным.

Чтобы минимизировать потери, отпуск лучше планировать на месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Разница между самым выгодным и самым невыгодным периодами может достигать двух раз.

В 2025 году наиболее выгодными для отпуска являются:

Июль и октябрь — по 23 рабочих дня;

Апрель, сентябрь и декабрь — по 22 рабочих дня.

А самыми невыгодными считаются:

Январь — всего 17 рабочих дней;

Май, июнь и ноябрь — по 18 рабочих дней.

При планировании отпуска стоит учитывать не только личные предпочтения, но и финансовую сторону вопроса — выбор правильного месяца поможет сэкономить.