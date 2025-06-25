В Иваново выбрали лучшие российские сериалы на фестивале «Пилот»

С 19 по 22 июня в Иванове прошел фестиваль российских сериалов «Пилот», который завершился объявлением победителей. Этот фестиваль стал значимым событием для российской телевизионной и интернет-индустрии, собрав более тысячи гостей, среди которых были представители онлайн-кинотеатров, телевизионных каналов, продюсеров, режиссеров, актеров и поклонников сериалов.

По результатам работы профессионального жюри, лучшим пилотным эпизодом был признан сериал «Дыши», режиссера Анны Кузнецовой. Это проект, который был представлен на платформе Okko и стал победителем в номинации «Лучший пилот сериала по мнению жюри». Сценаристы сериала — Елена Кондратьева, Светлана Штеба и Илья Маланин также были отмечены за свой вклад в создание этого эпизода.

Зрители, в свою очередь, отдали предпочтение комедийному проекту «Олдскул» режиссеров Александра Жигалкина и Евгения Шелякина, который был выпущен на платформах START, PREMIER и канале ТНТ. Этот сериал стал победителем в номинации «Лучший пилот сериала по мнению зрителей».

Также были объявлены победители в других номинациях:

Лучший режиссер пилотного эпизода — Владислав Иконников за проект «Нормальный» .

Лучший актер в пилотном эпизоде — Сергей Марин за роль в сериале «Дорогой Вилли» .

Лучшая актриса в пилотном эпизоде — Мария Аронова за роль в проекте «Олдскул» .

Лучший актерский состав был признан у сериала «Планетяне» (режиссер Урал Сафин, канал ТНТ).

В номинации «Лучший пилот документального сериала» победу одержал проект «Арт — это я. Цирк» режиссеров Катя Жемерова и Родион Макаров.

Кроме того, в рамках фестиваля был представлен проект, получивший титул «Самый ожидаемый сериал» — «Хирург», режиссера Ильи Ермолова, который будет транслироваться на платформах ИВИ и НТВ.

Фестиваль стал не только важным культурным событием, но и значимой платформой для обсуждения новых тенденций в сфере сериалов. В рамках фестиваля также прошел Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета», на котором обсуждали актуальные вопросы российского телевидения, киноиндустрии и онлайн-платформ, а также представили новые проекты, претендующие на звание «Самого ожидаемого сериала». Форум стал отличной возможностью для производителей контента обменяться опытом и наладить новые связи в индустрии.

Завершая фестиваль, продюсер кинофорума Антон Калинкин анонсировал конкурсную программу следующего года, которая будет включать в себя вторые и третьи сезоны уже известных сериалов, что наверняка добавит интереса к мероприятию и в дальнейшем поспособствует развитию российского сериаловедения.

Источник: mkivanovo.ru