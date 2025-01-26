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В Испании испытывают инновационный термоядерный реактор SMART

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В Университете Севильи произошёл значимый прорыв в области термоядерной энергетики. Экспериментальный сферический токамак SMART впервые успешно создал плазму, применяя уникальную технологию отрицательной триангулярности. Эта инновационная форма плазмы значительно повышает стабильность работы установки и делает её более эффективной.

Особенности токамака SMART

SMART — единственный в мире токамак, специально созданный для изучения свойств плазмы с отрицательной триангулярностью. В отличие от традиционных установок, где форма плазмы напоминает букву D, здесь её форма — зеркальное отражение, что обеспечивает ряд преимуществ:

  • Стабильность плазмы: подавляются нестабильности, которые могут привести к выбросу энергии.
  • Защита стенок реактора: энергия и частицы распределяются равномерно, снижая риск повреждений.
  • Эффективность теплового распределения: тепло распределяется по большей площади дивертора, что увеличивает надёжность работы.

Мнения экспертов

Профессор Мануэль Гарсия Муньос, руководитель проекта SMART, назвал это достижение важной вехой, способной изменить подход к разработке компактных термоядерных реакторов. Его коллега, профессор Элеонора Виеццер, подчеркнула, что успешное удержание плазмы магнитным полем открывает новые горизонты для термоядерных исследований.

Часть глобальной стратегии Fusion2Grid

SMART стал первым этапом в рамках программы Fusion2Grid, которая направлена на создание компактных, экономически эффективных термоядерных реакторов. Эта технология может стать основой для создания новых источников энергии, способных заменить традиционные, загрязняющие окружающую среду.

Ожидается, что разработка токамаков с плазмой отрицательной триангулярности позволит ускорить внедрение термоядерной энергии, сделав её более доступной и надёжной.

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