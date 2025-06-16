В Ирландии расследуют массовое захоронение младенцев в приюте для матерей

В ирландском городке Туам начались поиски останков около 800 младенцев, которые могли быть похоронены в братской могиле на территории бывшего приюта для одиноких матерей. Учреждение работало с 1925 по 1961 год и принимало незамужних беременных женщин, поскольку внебрачные дети в то время считались позором из-за религиозных убеждений.

Историк Кэтрин Корлесс предполагает, что тела сбрасывали в старый канализационный резервуар. Сейчас власти планируют провести ДНК-экспертизу, чтобы установить личности погибших и перезахоронить их с соблюдением всех норм.



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