В Ирландии найдены древние «тропы мертвых»: куда они ведут

Ирландским учёным удалось обнаружить сотни ранее неизвестных доисторических объектов благодаря применению современных технологий. Археологические находки были сделаны в районе города Балтингласс в графстве Уиклоу, что на востоке страны.

В рамках исследования специалисты использовали самолёт, оснащённый лидаром — прибором, направляющим лазерные импульсы на землю. Отражённые сигналы позволили воссоздать рельеф местности в виде трёхмерной модели, как сообщает Live Science.

Благодаря этому методу удалось зафиксировать множество древних построек. Некоторые из них оказались повреждены из-за сельхозработ, но немалая часть сохранилась в хорошем состоянии. Особую ценность представляют так называемые курсусы — длинные земляные насыпи, характерные для неолита. Всего было найдено пять таких объектов: один — длиной около 400 метров, остальные — менее 200.

Учёные пока не уверены в их точном предназначении, но считают, что эти сооружения могли играть важную роль в ритуалах. Существует версия, что курсусы служили «путями мёртвых», по которым проходили символические шествия в память об усопших, передаёт akpars со ссылкой на Hi-Tech Mail.