В Ирландии были обнаружены древние «тропы мертвых»

Учёные из Ирландии обнаружили в городе Балтингласс, расположенном в графстве Уиклоу, древние памятники, напоминающие земляные ограждения. Об этом сообщает Live Science. С помощью самолёта с лидаром на борту исследователи смогли зафиксировать так называемые «тропы мертвых».

Во время полёта прибор направлял лазерные импульсы к земле. Отражённые сигналы позволили учёным создать топографическую карту и обнаружить скрытые постройки — куркусы. Некоторые из них были повреждены из-за сельскохозяйственных работ, но многие сохранились в хорошем состоянии.

Куркусы — это длинные узкие земляные ограждения, которые строили с помощью деревянных лопат. В Балтинглассе было найдено пять таких объектов, самый крупный из которых достигает 400 метров в длину.

Точное назначение куркусов остаётся неясным. Учёные предполагают, что это могли быть «тропы мертвых» — пути для ритуальных шествий или символические дороги для умерших.