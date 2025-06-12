В храме Александра Невского молились за защиту от сильных землетрясений

В Петропавловске-Камчатском в храме-часовне в честь Александра Невского, который находится на городском кладбище, была проведена первая Божественная литургия после установки нового иконостаса. Об этом сообщает «Камчатка-информ».

Иконостас был приобретен на средства епархии, изготовлен в Волгодонске и доставлен на Камчатку. Его установили послушники Свято-Пантелеимонова мужского монастыря. Литургия прошла 7 июня, в Троицкую родительскую субботу. Службу возглавил иеромонах Нестор (Смирнов), секретарь епархиального управления. Во время литургии он помолился о благополучии Камчатки и попросил, чтобы на полуострове не происходили сильные землетрясения.

После службы была проведена панихида.

Источник: Камчатка-информ.