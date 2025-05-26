В Госдуме призвали выплачивать прожиточный минимум для домохозяек

В Госдуме рассматривают новый законопроект, согласно которому неработающим россиянам, полностью занятым ведением домашнего хозяйства, может быть назначена ежемесячная выплата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст инициативы.

Проект предусматривает материальную поддержку для тех, кто ухаживает за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или пожилыми родственниками, нуждающимися в постоянной заботе.

Как поясняется в документе, право на выплату получат трудоспособные граждане, не имеющие официального трудоустройства, постоянно проживающие в России с семьёй. Критерием является полная занятость по дому — приготовление еды, стирка, глажка, уборка, покупка продуктов и другие повседневные задачи.

Однако законопроект вводит некоторые ограничения. Люди, недавно получившие российское гражданство, смогут претендовать на выплату только через пять лет постоянного проживания в стране. Кроме того, выплата не положена тем, кто зарегистрирован в налоговом режиме «налог на профессиональный доход».

Выплата будет назначаться только при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает двукратный прожиточный минимум, установленный в регионе. Учитываться будут доходы всех совместно проживающих — от супругов и детей до нетрудоспособных родителей.

Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в конкретном регионе. Деньги будут выделяться из федерального бюджета, а распределением займутся региональные власти. Выплата оформляется сроком на шесть месяцев, после чего заявление необходимо подать заново, приложив подтверждающие документы.

По словам главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, инициатива была разработана по предложению Владимира Жириновского. Нилов отметил, что мера направлена на поддержку малообеспеченных семей и может улучшить демографическую ситуацию в стране.