В глубоководном каньоне у побережья Австралии нашли новый вид осьминога

У побережья Австралии, в глубоком каньоне, обнаружили новый вид осьминога-флэпджека с большими глазами и ярко-красными щупальцами. Новый вид получил название Opisthoteuthis carnarvonensis, или осьминог Карнарвона, в честь места находки.

Этот осьминог стал десятым и последним видом, описанным по материалам, собранным в 2022 году на научно-исследовательском судне Investigator, которое принадлежит австралийскому научному агентству CSIRO.

Судно провело месяц, изучая малоизвестные участки морского дна в морских парках Гаскойн и Карнарвон-Каньон у берегов Западной Австралии. Это была первая такая экспедиция, организованная Управлением парков Австралии.

Во время рейса ученые использовали современные камеры, сети и специальные сани, чтобы собрать образцы и сделать снимки на глубине нескольких тысяч метров. Было найдено много вероятно новых для науки видов.

После окончания экспедиции систематики и музейные специалисты из Тасманийского музея и Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO приступили к описанию этих видов. Новый вид осьминога-флэпджека описал Тристан Верхофф из Тасманийского музея — информация была опубликована в Australian Journal of Taxonomy.

Новые открытия, включая расписного рогатого рифа и скорпену с необычными шипами, помогают лучше понять и сохранять разнообразие морской жизни в австралийских водах.

Осьминог Карнарвона-флэпджек: