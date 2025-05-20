В глубоководном каньоне у побережья Австралии нашли новый вид осьминога
У побережья Австралии, в глубоком каньоне, обнаружили новый вид осьминога-флэпджека с большими глазами и ярко-красными щупальцами. Новый вид получил название Opisthoteuthis carnarvonensis, или осьминог Карнарвона, в честь места находки.
Этот осьминог стал десятым и последним видом, описанным по материалам, собранным в 2022 году на научно-исследовательском судне Investigator, которое принадлежит австралийскому научному агентству CSIRO.
Судно провело месяц, изучая малоизвестные участки морского дна в морских парках Гаскойн и Карнарвон-Каньон у берегов Западной Австралии. Это была первая такая экспедиция, организованная Управлением парков Австралии.
Во время рейса ученые использовали современные камеры, сети и специальные сани, чтобы собрать образцы и сделать снимки на глубине нескольких тысяч метров. Было найдено много вероятно новых для науки видов.
После окончания экспедиции систематики и музейные специалисты из Тасманийского музея и Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO приступили к описанию этих видов. Новый вид осьминога-флэпджека описал Тристан Верхофф из Тасманийского музея — информация была опубликована в Australian Journal of Taxonomy.
Новые открытия, включая расписного рогатого рифа и скорпену с необычными шипами, помогают лучше понять и сохранять разнообразие морской жизни в австралийских водах.
Осьминог Карнарвона-флэпджек:
Это небольшой глубоководный осьминог диаметром около 4 см, о его образе жизни известно немного.
Осьминоги-флэпджеки относятся к осьминогам-цирратам, или «думбо», в мире описано около 50 видов, 15 из них встречаются в австралийских водах.
Эти осьминоги умеют сплющивать тело, принимая форму блина (отсюда и название), или вытягиваться, напоминая студенистый зонтик.
У них большие глаза, что помогает видеть добычу в темных глубинах. Питаются они червями и мелкими ракообразными, захватывая добычу щупальцами, сообщает Planet-today.
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