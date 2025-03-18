В глубинах океана на Соломоновых Островах нашли удивительного гиганта

Во время экспедиции у коралловых рифов Соломоновых Островов команда National Geographic Pristine Seas Expedition под руководством видеооператора Ману Сан-Феликса обнаружила уникальный мегакоралл, который можно назвать одним из самых крупных живых организмов на Земле.

Этот гигант достигает 32 метров в длину, 34 метров в ширину и 5,5 метров в высоту. По оценкам учёных, его возраст превышает 300 лет.

Обнаруженный коралл принадлежит к виду Pavona clavus и отличается от привычных рифов. В отличие от них он представляет собой единый организм, состоящий из миллионов полипов, функционирующих как одно целое.

Находка оказалась неожиданной — её сделали во время исследования района, известного как «кладбище затонувших кораблей». В условиях глобального разрушения коралловых рифов это открытие даёт надежду, что их существование не обречено, сообщает Pravda.ru.