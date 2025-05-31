В древнем соборе Германии люди выступили с ощипанными цыплятами в подгузниках

Во время необычного шоу Westphalia Side Story в древнем соборе Падерборна участники вынесли на сцену у алтаря сырых ощипанных цыплят в подгузниках. Представление прошло в рамках празднования 1250-летия земли Северный Рейн-Вестфалия, и за происходящим наблюдали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и архиепископ.

По данным Associated Press, двое мужчин с обнажёнными торсами и женщина исполняли песню Fleisch ist Fleisch, пародируя известный хит группы Opus, и танцевали с мёртвыми цыплятами перед алтарём XV века. Премьера постановки запланирована на сентябрь как часть культурной программы.

Падерборн — значимый для католической истории город, ранее был столицей епископства и остаётся центром архиепархии. Собор был построен около тысячи лет назад рядом с легендарными целебными прудами.

Прихожане, попавшие в храм во время выступления, были шокированы, особенно увидев улыбающегося архиепископа. В соцсетях пользователи резко осудили действия организаторов и властей.

После критики представители церкви и города извинились за оскорбление чувств верующих. Организатор объяснил, что шоу отражает эмоции, связанные с историей региона, пишет РГ.