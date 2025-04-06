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В Германии планируют начать переманивать американских ученых

Исполняющий обязанности министра образования и ...

Фотограф: Chokniti Khongchum: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2280571/

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Исполняющий обязанности министра образования и научных исследований Германии Джем Оздемир заявил, что стране стоит воспользоваться ситуацией и привлекать учёных из США. Об этом он рассказал в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland 6 апреля. Причиной такого подхода стало усиливающееся давление на американские университеты со стороны бывшего президента США Дональда Трампа.

По словам политика из партии «Зелёные», Германия открыта для талантливых исследователей не только из США, но и со всего мира. Он подчеркнул, что страна предлагает отличные условия для научной работы и инноваций.

Оздемир отметил, что немецкая научная система даёт широкий выбор возможностей — особенно для молодых учёных. В их распоряжении различные программы и гранты, в том числе от Немецкого исследовательского фонда, Фонда Александра фон Гумбольдта и Общества Макса Планка.

Также он добавил, что ведёт активные обсуждения с представителями научного сообщества и европейскими коллегами. По его словам, необходимо создать масштабный подход, который в идеале должен охватывать всю Европу. Оздемир уже обсудил это с ЕС и призвал Европейскую комиссию поддерживать учёных из стран, где на науку оказывают политическое или финансовое давление. Он считает, что Германия может сыграть здесь важную и перспективную роль.

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