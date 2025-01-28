В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Представитель "Газпрома" Алексей Сахаров сообщил, что текущие оптовые цены на газ в России недостаточны для эффективного развития и поддержания газовой инфраструктуры. По его словам, существующие тарифы не обеспечивают компании средств для инвестиций в модернизацию, новые проекты и расширение сети, что может замедлить газификацию регионов и снизить надежность поставок.

Сахаров также подчеркнул, что тарифы на транспортировку газа от независимых производителей необходимо пересмотреть. Он заявил, что их уровень должен быть увеличен почти в три раза для финансирования инфраструктурных проектов и обеспечения стабильного снабжения газом российских потребителей.

Такое повышение, по мнению "Газпрома", позволит ускорить темпы газификации и поддерживать высокий уровень надежности в долгосрочной перспективе.