В ГАИ рассказали, почему водители выворачивают колеса при парковке

Наверняка многие замечали: на стоянках нередко можно увидеть автомобили, у которых передние колеса повернуты в сторону. Хотя большинству водителей еще в автошколе говорили, что при парковке лучше оставлять колеса прямо — это снижает нагрузку на подвеску и помогает дольше сохранить шины.

Однако инспектор ГАИ в разговоре с журналистами рассказал, зачем некоторые автомобилисты все же оставляют машину с повернутыми колесами.

Есть мнение, что так машину сложнее эвакуировать за нарушение правил. Действительно, при вывернутых колесах это немного затруднено, но полностью остановить работу эвакуатора не получится — современные спецмашины могут поднимать авто за все четыре колеса.

Другие водители делают это из соображений безопасности. На тесных парковках мелкие столкновения — не редкость, и многие считают, что вывернутые колеса могут принять удар на себя, защитив кузов. Кроме того, иногда поворот колес обязателен по ПДД — например, если машина припаркована на уклоне. В таких случаях поворот предотвращает её самопроизвольное движение.

В то же время, если стоянка расположена на оживленной улице, лучше не оставлять машину с повернутыми колесами — так она может помешать другим и занять больше пространства, пишет NaAvtotrasse.ru.