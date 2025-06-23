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В Финляндии предложили восстановить военные гарнизоны у границы с Россией

В Финляндии предложили восстановить "пару гарни...

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В Финляндии предложили воссоздать ранее расформированные военные формирования, включая Северо-Карельскую бригаду в Йоэнсуу, который находится рядом с границей с Россией. С таким предложением выступило финское издание Suomenmaa в своей редакционной статье.

Кроме восстановления Северо-Карельской бригады, в статье также затронуто предложение вернуть деятельность Академии военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии, которая в 2014 году была переведена из Каухавы в Тиккакоски. Издание указало, что расформирование этих подразделений привело к тому, что два региона — Северная Карелия и Южная Остроботния — лишились гарнизонов и постоянного военного присутствия. Уход войск из Северной Карелии после создания гарнизона в Йоэнсуу в 2000-х годах стал для региона как психологическим, так и экономическим ударом, который до сих пор не забыт.

Говоря о возможном восстановлении Академии ВВС в Южной Остроботнии, издание отметило, что это может быть относительно простым и реальным шагом, так как инфраструктура, которая была передана местным предпринимателям, сохранилась. Возвращение Северо-Карельской бригады, по мнению авторов статьи, более сложная задача. Хотя часть старых сооружений была разрушена, а другие используются для других нужд, в Финляндии достаточно свободных территорий, и с учетом достаточного финансирования и политической воли это можно осуществить.

Ранее финские СМИ выражали обеспокоенность по поводу строительства артиллерийского гарнизона Лупче-Савино-2 в Мурманской области, который находится всего в 100 км от финской границы. Также финские эксперты высказывали опасения по поводу военных баз, которые строятся в Карелии.

В то же время в финском городе Миккели, расположенном в 140 км от границы с Россией, планируют разместить штаб сухопутных войск НАТО для Северной Европы.

Источник: ДП

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