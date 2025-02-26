В Эшвеге в Германии под бывшей автостоянкой нашли руины средневековой церкви

В немецком городе Эшвеге (федеральная земля Гессен) во время работ по созданию парка на месте бывшей автостоянки археологи нашли руины католической церкви святого Годегарда, епископа Хильдесхайма.

Фундамент храма обнаружили рядом с колокольней Николаитурм, которая изначально принадлежала этой церкви, но в XVIII веке была переоборудована в каланчу.

Во время раскопок также нашли останки 30 младенцев, похороненных вдоль стен храма. Как пояснила руководитель раскопок Аня Раттер, в средневековой Германии существовала традиция хоронить некрещеных детей у стен церкви, чтобы дождевая вода, стекая с крыши, символически совершала их посмертное крещение.

Исторические источники упоминают церковь святого Годегарда в Эшвеге с 1340 года, но археологи предполагают, что на этом месте существовал еще более древний христианский храм. После Реформации XVI века здание забросили и позднее разобрали, а его каменные блоки использовали для строительства моста через реку Верра.

От церкви сохранилась только готическая колокольня Николаитурм, которую в XVIII веке перестроили в барочную каланчу. В таком виде она использовалась до 1931 года, после чего стала туристической смотровой площадкой.