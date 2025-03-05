В Екатеринбурге мать нашла мертвым 5-месячного сына

В Екатеринбурге, в доме на проезде Горнистов, многодетная мать обнаружила своего 5-месячного сына мертвым.

Как сообщает Е1.ru, женщина уложила ребенка спать после кормления, а затем обнаружила его без признаков жизни и вызвала скорую помощь, которая, к сожалению, не смогла спасти малыша.

По словам знакомых семьи, родители ранее привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У пары, помимо погибшего младенца, есть 13-летняя дочь и 5-летний сын.

Следствие пока не даёт комментариев по данному делу.