В Египте на новых раскопках нашли следы древнего электричества

Некоторые исследователи продолжают предполагать, что в Древнем Египте могли знать о существовании электричества. В качестве аргумента они упоминают багдадские батареи — артефакты, обнаруженные в Ираке. Эти керамические сосуды, оснащённые медным цилиндром и железным стержнем, способны при заполнении кислой жидкостью генерировать напряжение примерно в один вольт.

Египтолог Арне Эггебрехт выдвигал версию, что похожие устройства могли применяться в Египте для золочения металлических предметов. По его словам, в ходе экспериментов ему удалось добиться позолоты, используя аналогичную технологию. Сторонники этой идеи также указывают на то, что в древнеегипетских усыпальницах нет следов копоти — что, по их мнению, намекает на использование иных способов освещения, поскольку факелы и лампы должны были оставлять следы гари на стенах.

Однако большинство учёных отвергает гипотезу о применении электричества в Древнем Египте. Специалисты считают, что багдадские батареи, скорее всего, служили для хранения свитков или других предметов, а для золочения в древности использовали метод амальгамирования с применением ртути, без необходимости использования электричества.

Итак, хотя теория о древнем электричестве вызывает интерес и стимулирует эксперименты, убедительных доказательств её истинности пока нет — она остаётся лишь на уровне предположений, сообщает "Говорит Уфа".