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В Египте был найден череп хищника, который жил 30 миллионов лет назад

Открытие помогает понять эволюцию древних хищни...

pixabay.com

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В египетской пустыне ученые обнаружили почти целый череп хищного млекопитающего, жившего 30 миллионов лет назад. Новый вид, названный Bastetodon, описан в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Размером с леопарда, этот хищник обладал мощными челюстями и острыми зубами, охотясь на обезьян, древних гиппопотамов и слонов. Сейчас регион Эль-Файюм — пустыня, но в те времена здесь были густые леса.

Как рассказала палеонтолог Шорук Аль-Ашкар, находка стала неожиданностью: во время раскопок один из исследователей заметил крупные зубы, выступающие из земли. Из слоя возрастом 30 миллионов лет удалось извлечь почти полный череп — большая редкость для древних млекопитающих.

Имя Bastetodon отсылает к египетской богине Бастет, а новый род Sekhmetops, выделенный на основе более старой находки, назван в честь богини Сехмет.

Открытие помогает понять эволюцию древних хищников Африки, которые миллионы лет доминировали в экосистемах, прежде чем уступили место предкам современных кошек, собак и гиен. Ученые продолжают находить в Эль-Файюме новые свидетельства жизни доисторических животных.

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