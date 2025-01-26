В ЦРУ считают, что COVID-19 возник из-за утечек в китайской лаборатории

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) назвало версию о том, что пандемия коронавируса могла начаться из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, наиболее правдоподобной, сообщает The New York Times. При этом новых данных для подтверждения этой теории ЦРУ не получало — аналитики лишь детально пересмотрели уже имеющуюся информацию.

Как возникла версия?

Анализ возможных причин пандемии начался ещё при администрации экс-президента Джо Байдена. Итоги озвучил новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который неоднократно заявлял о необходимости привлечь Китай к ответственности за сокрытие данных о происхождении вируса и его распространении.

Официальная позиция

Несмотря на уверенность в правдоподобности версии, официального признания утечки из лаборатории как факта происхождения коронавируса ЦРУ пока не сделало. Управление продолжает изучать доступные материалы, пытаясь найти новые подтверждения или разведывательные данные.

Политическая подоплёка

Ранее президент Дональд Трамп высказывал намерение потребовать от Китая триллионную компенсацию за ущерб, нанесённый пандемией. Это совпадает с заявлениями ряда американских официальных лиц, которые рассматривают утечку из лаборатории как повод для очередной антикитайской кампании. Доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении COVID-19 также используется как один из аргументов в этом направлении.

Что дальше?

Пока версия утечки из лаборатории остаётся одной из самых обсуждаемых, но не доказанных. ЦРУ, как и другие международные организации, продолжает расследование, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть эту теорию. Однако уже сейчас можно предположить, что вопрос происхождения коронавируса станет не только научной, но и политической ареной противостояния.